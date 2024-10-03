Экс-пилот Ф-1: если бы «Ред Булл» не высадил Риккардо, они бы потеряли Лоусона

Бывший гонщик Формулы-1 Энтони Дэвидсон считает, что увольнение Даниэля Риккардо с должности боевого пилота по ходу сезона является правильным решением для компании «Ред Булл».

«Решающий во всей этой истории момент произошел в прошлом году на Гран-при Нидерландов. Получив травму, Дэн дал молодому гонщику, жаждущему побед и конкурировавшего с ним, шанс сесть за руль.

С тех пор он Лиам Лоусон, вероятно, донимал Хельмута Марко: «Посмотри, какую работу я проделал, я могу делать её лучше, верни меня в машину, иначе я уйду».

Если бы сейчас они не высадили Риккардо и не дали место Лоусону, то боюсь, они бы его потеряли. Он перешел бы в другую команду, может быть, в «Ауди», кто знает. Но ему нужно было куда-то перейти, и я думаю, в «Ред Булл» это почувствовали», — сказал Дэвидсон в подкасте Sky Sports.

В 2023 году Лоусон принял участие в пяти Гран-при, набрав два очка на Гран-при Сингапура.