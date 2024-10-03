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Клуб НБА и «Альпин» выпустили совместную коллекцию одежды

Клуб НБА и «Альпин» выпустили совместную коллекцию одежды
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» и команда Формулы-1 «Альпин» и бренд New Era выпустили совместную коллекцию одежды.

Лимитированная коллекция включает в себя пять предметов с брендингом как «Спёрс», так и «Альпин», она поступит в продажу в понедельник, 14 октября. Фанаты смогут приобрести коллекцию на сайтах «Сан-Антонио Спёрс», «Альпин» и New Era. Она будет доступна на Парижском автосалоне, а также во время Гран-при США в Остине.

В коллекцию вошли три специально разработанные шляпы, атласная куртка-бомбер и гоночные майки с номерами гонщиков и игроков НБА.

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