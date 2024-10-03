Марко начал сразу давить на Лоусона: у нас есть и другие сильные гонщики

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко немедленно стал оказывать давление на Лиама Лоусона, который с Гран-при США заменит в составе «РБ» Даниэля Риккардо.

«Посмотрим, как он выступит на фоне Юки Цуноды. Ему нужно продемонстрировать выступление, достойное Формулы-1, как он уже делал ранее. У нас есть и другие сильные гонщики в младших командах, такие как Аюму Иваса и Исак Хаджар.

Выступления Оливера Бермана и Франко Колапинто показали, что молодые парни готовы к шагу вперёд, но также и то, что старая философия некоторых руководителей команд, согласно которой лишь гонщики с трёх-четырёхлетним опытом могут перейти в топ-команду, устарела. Теперь и «Мерседес» доказал это, выбрав молодого гонщика, как это уже ранее несколько раз делал «Ред Булл».

Нужно дать молодым гонщикам шанс проявить себя в гонках Формулы-1 после того, как они пройдут свой путь в младших сериях. Сам по себе этот способ хорош, но, к сожалению, слишком дорог. Их путь начинается в картинге и проходит через все классы. ФИА должна подумать, как они смогут взять под контроль эти расходы», — написал Марко в своей колонке для Speedweek.