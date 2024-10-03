Оскар Пиастри объяснил, что ему дал год без гонок в составе «Альпин»

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, чему научился в статусе тест-пилота «Альпин» в 2022 году. Выиграв юниорские серии в трёх сезонах подряд, Пиастри провёл 2022 год в качестве резервного и тест-пилота «Альпин», прежде чем перейти в 2023 году в «Макларен». Оскар настаивает, что ему было бы лучше сразу начать участвовать в гонках.

«Гонки были бы лучше. Нет способа подготовиться лучше. В мой тестовый год я в основном знакомился с Формулой-1 не в кокпите, а вне его. Я понял, что можно быстро застрять в этом деле. Но были и полезные вещи, например, как морально подготовиться к гонкам. Я был на всех брифингах «Альпин» и понял, что с точки зрения психологического настроя это несравнимо с младшими классами. Но если бы у меня сегодня снова был выбор, я бы предпочел начать гоняться сразу после Формулы-2», — приводит слова Пиастри Race Fans.