Оукс: в «Альпин» не забыли, как строить хорошие гоночные машины

Новый руководитель «Альпин» Оливер Оукс признался, что сразу понял, что в Формуле-1 невозможно быстро добиться успеха, поэтому сейчас он учится терпению.

«Я изначально знал, что нам предстоит большая работа. И в ней есть и хорошие стороны, и плохие. Плохо то, что нужно многое сделать, и вы сразу же включаетесь в работу. А хорошо то, что есть вещи, которые можно быстро улучшить. У меня есть большая поддержка со стороны Луки [де Мео] и Флавио [Бриаторе], меня это очень радует. Но я понимаю, что весь процесс займёт много времени. Ничего не происходит так быстро, как вы надеетесь.

Нужно иметь терпение и также выстраивать доверие, потому что эта команда прошла через многое за последние несколько лет. Нам нужно убедиться, что мы идём в правильном направлении. Надеюсь, люди в Энстоуне достаточно умны, чтобы понимать, с чего мы начали, что мы уже сделали, и они находятся на нужном нам пути, чтобы добиться определённых результатов до конца года.

Но истинным показателем станет то, как мы начнём следующий год. До конца года ничего кардинально не изменится. Всегда нужно быть уверенным в себе. Но в Формуле-1 всё сложно, не так ли? У меня есть уверенность, потому что нам нужно много работать, и мы не забыли, как строить хорошие гоночные машины», — приводит слова Оукса Autosport.