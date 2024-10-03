Найджел Мэнселл указал на ошибку Норриса, которая может помешать ему в борьбе за титул

Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл считает, что Ландо Норрис может выиграть в этом году чемпионский титул, но допущенная ранее его 24-летним соотечественником ошибка может стать роковой.

«Я думаю, Норрис может обойти Макса Ферстаппена. Машина «Ред Булл» отличается фантастической надежностью, но Максу достаточно одного схода или проблем [чтобы пропустить Ландо].

Но Ландо допустил одну очень досадную ошибку — в Австрии он попытался обогнать Ферстаппена по внешней траектории. Потому что невозможно обогнать многократного чемпиона Формулы-1 по внешней траектории. А вообще та гонка была бы его, и сейчас он мог быть на 25 очков ближе. Но я всё еще считаю, что у него есть хорошие шансы в этом чемпионате», — приводит слова Мэнселла GP Blog.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.