Хорнер: прошли времена, когда можно было просто забросить разные наработки

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о важности получения эффекта от обновлений, которые австрийский гоночный коллектив внедрит на Гран-при США.

«Мы хотим улучшить понимание машины, которое мы достигли в Монце. Нам нужна сбалансированная машина, потому что так она вселяет уверенность в гонщиков.

В Формуле-1 есть система гандикапов и ограничения затрат. Вам нужно очень тщательно думать о том, куда вы собираетесь вложить деньги и ресурсы. Нужно получать отдачу от вложенных средств. Прошли те времена, когда можно было просто забросить разные наработки. Теперь вы не можете себе этого позволить», — сказал Хорнер в подкасте F1 Nation.