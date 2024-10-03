Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: прошли времена, когда можно было просто забросить разные наработки

Хорнер: прошли времена, когда можно было просто забросить разные наработки
Комментарии

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о важности получения эффекта от обновлений, которые австрийский гоночный коллектив внедрит на Гран-при США.

«Мы хотим улучшить понимание машины, которое мы достигли в Монце. Нам нужна сбалансированная машина, потому что так она вселяет уверенность в гонщиков.

В Формуле-1 есть система гандикапов и ограничения затрат. Вам нужно очень тщательно думать о том, куда вы собираетесь вложить деньги и ресурсы. Нужно получать отдачу от вложенных средств. Прошли те времена, когда можно было просто забросить разные наработки. Теперь вы не можете себе этого позволить», — сказал Хорнер в подкасте F1 Nation.

Материалы по теме
«Твоя броня становится всё тоньше и тоньше». Штайнер предупредил Хорнера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android