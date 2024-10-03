Хэмилтон рассказал, как Шумахер зародил в нём мечту о выступлении за «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, как наблюдение за выступлениями легендарного Михаэля Шумахера зародило в нём желание однажды тоже выступать за «Феррари».

«Помню, как ребёнком наблюдал за Михаэлем. Каждый гонщик, смотря на эту машину, думает: «Каково это — быть в красном кокпите?» — приводит слова Хэмилтона The Times.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес», в составе которого завоевал шесть чемпионских титулов и перейдёт в «Феррари», где станет напарником монегаска Шарля Леклера.

Михаэль Шумахер завоевал за свою карьеру тоже семь титулов – два в составе «Бенеттона» (1994 и 1995) и пять – в «Феррари» (2000-2004).