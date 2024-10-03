Сайнс: хочу как можно скорее стать чемпионом Формулы-1

30-летний пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил о своём желании как можно скорее стать чемпионом Формулы-1.

«Я абсолютно уверен, что у меня есть все необходимые качества, чтобы стать чемпионом Формулы-1. Если однажды мне в нужное время в нужном месте дадут нужную машину, и я смогу выиграть [чемпионат]. Хочу как можно скорее стать чемпионом Формулы-1», — приводит слова Сайнса GP Blog.

Карлос Сайнс проводит свой последний сезон в составе «Феррари». С 2025 года его место займёт семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Сам Сайнс со следующего года будет выступать за обладающий славной историей «Уильямс», но на данный момент эта команда занимает восьмое место в командном зачёте.