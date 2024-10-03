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Экклстоун предсказал исход битвы за титул в сезоне-2024

Экклстоун предсказал исход битвы за титул в сезоне-2024
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Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун дал уверенный прогноз на исход битвы в личном и командном зачетах чемпионата нынешнего сезона. По мнению Берни пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграет титул в зачете пилотов, но «Макларен» завоюет Кубок конструкторов.

«Что касается титула в зачете пилотов, это определённо будет Макс.

Но Кубок конструкторов завоюет «Макларен». У них два очень талантливых гонщика и очень хорошая машина. Но Норрис уже допустил несколько ошибок, которые он знает, что допустил, и которые он предпочел бы не допускать. Думаю, что сейчас он в порядке», — приводит слова Экклстоуна Grand Prix.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.

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