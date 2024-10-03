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Ваулз: в 2026 году вы увидите разницу между двигателями

Ваулз: в 2026 году вы увидите разницу между двигателями
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что в «Мерседесе» проделали исключительную работу над двигателем 2026 года. Кроме того, Ваулз настаивает, что после перехода на новый регламент разница между моторами будет гораздо больше, чем сейчас.

«Я считаю, что в «Мерседесе» проделали исключительную работу, поэтому я очень рад нашему продлению соглашения с ними.

И я думаю, в 2026-м вы увидите разницу между двигателями, которой сегодня, по сути, не существует. Сегодня практически все двигатели очень схожи. Думаю, это изменится, и вы увидите разницу. Но не думаю, что повторится ситуация, которую вы видели в 2014 году, когда была очень большая разница между всеми производителями», — сказал Ваулз в подкасте Beyond The Grid.

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