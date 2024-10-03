Штайнер считает, что «Феррари» сыграет важную роль в борьбе за титул

Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт на телевидении Гюнтер Штайнер считает, что «Феррари» сыграет важную роль в борьбе за чемпионский титул сезона-2024.

«Думаю, «Феррари» может сыграть в чемпионате более важную роль, чем это было в Сингапуре. Теоретически они должны были финишировать там впереди Макса Ферстаппена, но им обоим не удалась квалификация. На этот раз в Сингапуре не было ни красного флага, ни машины безопасности, ничего, что могло бы помочь им продвинуться вперёд. Поэтому им пришлось пробиваться через пелотон, что было нелегко.

Как вы видели на примере Оскара Пиастри, как только вы оказываетесь в грязном воздухе, на таких трассах как в Сингапуре, становится сложнее, чем где-либо еще. Думаю, «Макларен» набрал хороший ход, но Макс будет бороться до конца, чтобы удержать титул», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.