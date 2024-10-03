Опубликовано фото заседания комиссии Ф-1, отклонившей «спринт новичков»

Команда «РБ» опубликовала в соцсетях фотоснимок вчерашнего заседания комиссии Формулы-1, на котором так и не был принят проект «спринта новичков» по окончании сезона-2024 в Абу-Даби. Как видно по фото, в заседании участвовали руководители команд Формулы-1 и представители ФИА и ФОМ.

Заседание комиссии Формулы-1 Фото: Соцсети «РБ»

Напомним, вчера сообщалось, что идея внезачетной спринтерской гонки, в которой участвовали бы только молодые пилоты и потенциальные новички чемпионата, в целом получила поддержку, но из-за сроков и организационных моментов её решили отложить на будущее.

Постсезонные тесты в Абу-Даби пройдут 10 декабря. Команды выставят на них по две машины, одна из которых предназначена исключительно для того, чтобы дать молодым гонщикам время на трассе. Предварительный план «спринта новичков» состоял в том, чтобы в какой-то момент организовать квалификацию с участием 10 новичков, а в конце дня провести для них спринтерскую гонку.