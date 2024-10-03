В Maserati представили эксклюзивную MC20 для внуков основателя марки

Компания Maserati представила спецверсию спорткара MC20, созданную по заказу внуков основателя марки Этторе Мазерати — Альберто и Этторе. Автомобиль получил название MC20 Maserati per Maserati — «Maserati для Мазерати».

MC20 Maserati per Maserati Фото: Maserati

Отмечается, что автомобиль полностью сделан в Модене, он дополнен небольшими деталями из углеродного волокна, а также уникальными логотипами Maserati per Maserati и Maserati Fuoriserie.

MC20 Maserati per Maserati Фото: Maserati

Под капотом у MC20 Maserati per Maserati штатный для этой модели 3-литровый твин-турбо двигатель Nettuno V6 мощностью 463 кВт (630 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость — 328 км/ч.

MC20 Maserati per Maserati Фото: Maserati

Это уже не первая спецверсия MC20 от Maserati. В апреле на теннисном турнире «Мастерс» в Монако дебютировал MC20 Cielo Opera d’arte, а в июне компания представила MC20 Leggenda, которые посвящена победам итальянской марки в чемпионате мира по гонкам GT. Кроме того, в августе состоялась премьера GT2 Stradale — дорожной версии гоночной Maserati MC20 GT2.