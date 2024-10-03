Ветеран NASCAR раскритиковал Майкла Джордана из-за иска против владельцев серии

Бывший крю-чиф (руководитель гоночной бригады. – Прим. «Чемпионата») команд серии NASCAR, авторитетный аналитик на телевидении Ларри Макрейнольдс жестко раскритиковал легенду НБА Майкла Джордана за иск его команды 23XI против гоночной серии и владеющей ей семьи Франс.

«Это отвратительное заявление с его стороны. Он использовал слово «несправедливо»… что вы имеете в виду под словом «несправедливо»? Не могли бы вы немного пояснить, что такое «несправедливо»?

У нас есть команда, которая существует здесь меньше четырёх лет и вдруг заявляет: «Нам нужно изменить способ управления NASCAR». Я за перемены. Изменения — это то, что делает вас лучше… Но когда я вижу Ричарда Чилдресса, Джека Рауша, Рика Хендрика и Джо Гиббса, которые были здесь до того, как некоторые из этих парней под стол пешком ходили… И когда они пришли сюда, то их всё устраивало, всё было в порядке.

А теперь эти люди, которые либо не были конкурентоспособны, либо работают здесь всего четыре с половиной года, стали утверждать, что наш способ ведения бизнеса на протяжении 76 с половиной лет неправильный», — приводит слова Макрейнольдса Newsweek.

Ранее команды 23XI Racing и Front Row Motorsports на фоне отказа подписать новое «чартерное соглашение» объявили, что подали совместный иск в федеральный суд Северной Каролины против NASCAR и её генерального директора Джима Франса по антимонопольным основаниям. Они обвинили владельцев организации семью Франсов в том, что они работают непрозрачно, подавляют конкуренцию и полностью контролируют гонки сток-каров способами, которые несправедливо обогащают их за счёт владельцев команд, гонщиков, спонсоров, партнёров и болельщиков, посредством следующих антиконкурентных практик: скупки большинства гоночных трасс, навязывания эксклюзивных сделок владельцам других трасс NASCAR, приобретения ARCA (единственного конкурента), запрета командам участвовать в других чемпионатах сток-каров, принуждения команд покупать детали у единственного поставщика.