«Нам не следует переходить в режим полного разрушения». Крак — о форме «Астон Мартин»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о проблемах команды в сезоне-2024.

«Самый худший комментарий, который вы можете сделать, это то, что мы лучше, чем остальные пять команд, но из-за этого нам не следует переходить в режим полного разрушения [направить все ресурсы на исправление ситуации в сезоне-2024]. Мы должны убедиться, что положительные результаты, которые мы накапливаем, не скрывают проблемных моментов, которые нам нужно исправить, или что мы находимся не там, где хотим быть.

Это очень важно для команды, потому что со стороны вы видите, как мы набираем и набираем очки, но четыре команды впереди нас всегда набирают в три или четыре раза больше очков за гонку, – и это то, что является итогом уикендов. На всех уровнях команды, за исключением одной, постоянно работают с обновлениями, убирают часть из них или возвращаются к предыдущим характеристикам.

Это непросто, и мне бы хотелось, чтобы мы оказались в другом положении, но, к сожалению, другие коллективы поняли некоторые нюансы быстрее, чем мы. Нам следует быть самокритичными, и эти результаты не должны скрывать тот факт, что мы находимся не там, где хотим быть», — приводит слова Крака издание Racingnews365.

После 18 этапов «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в своём активе 86 очков. У идущего на четвёртом месте «Мерседеса» — 329.