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Хельмут Марко назвал два ключевых фактора, которые помогут «Ред Булл» и Ферстаппену

Хельмут Марко назвал два ключевых фактора, которые помогут «Ред Булл» и Ферстаппену
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81-летний австрийский консультант команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко назвал два ключевых фактора, которые могут помочь коллективу и Максу Ферстаппену в победе в Кубке конструкторов и личном зачёте.

«Нам нужно значительно улучшиться, чтобы изменить ситуацию, и я оптимистично настроен на то, что в Остине мы снова станем сильнее. Как только Макс снова начинает выигрывать гонки, обычно появляется Серхио Перес, и тогда вся ситуация выглядит совершенно по-другому.

Но для успеха в личном зачёте и в Кубке конструкторов нам нужно более широкое рабочее окно для машины, которая не может просто функционировать в очень узкой области. И нам нужна необходимая скорость. Итак, это два фактора, и я верю, что наши специалисты добьются этого», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

На данный момент Ферстаппен занимает первое место в личном зачёте, опережая своего преследователя из «Макларена» Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов «Макларен» имеет преимущество в 41 очко над «Ред Булл».

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