Издание The Race опубликовало список громких увольнений в «Ред Булл». Квят дважды в топ-5

Популярное зарубежное издание The Race составило рейтинг громких увольнений в системе команды «Ред Булл» в Формуле-1. Прекращение сотрудничества с российским пилотом Даниилом Квятом дважды вошло в топ-5 списка.

Рейтинг издания The Race громких увольнений в системе «Ред Булл»:

9. Витантонио Льюцци — в 2005 году вместе с австрийцем Кристианом Клином занимал место второго пилота в «Ред Булл». Но провёл всего четыре этапа, в то время как Клин — все остальные уикенды.

8. Себастьен Бурде — чемпион Формулы-3000 проводил провальные сезоны и в 2009 году был заменён в «Торо Россо» на испанца Хайме Альгерсуари.

7. Скотт Спид — американец в 2007 году был заменён на молодого Себастьяна Феттеля в составе «Торо Россо» после скандала, в котором обвинил руководителя коллектива Франца Тоста в рукоприкладстве.

6. Кристиан Клин — в концовке 2006 года был заменён на нидерландца Роберта Дорнбоса, который провёл в составе «Ред Булл» последние три этапа сезона.

5. Даниил Квят — замена в составе «Торо Россо» на Пьера Гасли, несмотря на слова Хельмута Марко о том, что Квят талантливее Пьера и Брендона Хартли.

4. Ник де Врис — увольнение в середине сезона-2023 из «Альфа Таури» и возвращение за руль Даниэля Риккардо.

3. Даниэль Риккардо — уход из «РБ» после Гран-при Сингапура в сезоне-2024, дающий возможность сесть за руль резервному пилоту Лиаму Лоусону.

2. Даниил Квят — понижение в 2016 году после двойного столкновения на домашнем этапе в Сочи с бывшим пилотом «Ред Булл» Себастьяном Феттелем. Квят был заменён на Ферстаппена, который в первой же гонке одержал победу на Гран-при Испании. Квят стал пилотом «Торо Россо».

1. Пьер Гасли — в 2019 году, после ухода из команды Риккардо, Гасли стал боевым пилотом «Ред Булл». Но сложные отношения с коллективом, ошибки в настройках болида и две аварии на предсезонных тестах привели к замене на Александера Албона.