«Вильнёв помог Риккардо обрести тонус». Хорнер — о совете, который он дал Риккардо

Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о совете, который дал Даниэлю Риккардо после его конфликта с легендарным Жаком Вильнёвом.

«На самом деле именно старый добрый Жак Вильнёв помог ему как следует завестись, доставив ему неприятности. И это определённо воодушевило Даниэля. Он доминировал над машиной в тот уикенд: он схватил её за шиворот и организовал очень сильный гоночный уикенд.

Поэтому я посоветовал звонить Жаку на каждом Гран-при до конца года, потому что всё, что он сказал, определённо сработало», — приводит слова Хорнера издание PlanetF1.

Напомним, после Гран-при Сингапура Риккардо был заменён на резервного гонщика из Новой Зеландии — Лиама Лоусона.