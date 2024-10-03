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«Вильнёв помог Риккардо обрести тонус». Хорнер — о совете, который он дал Риккардо

«Вильнёв помог Риккардо обрести тонус». Хорнер — о совете, который он дал Риккардо
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о совете, который дал Даниэлю Риккардо после его конфликта с легендарным Жаком Вильнёвом.

«На самом деле именно старый добрый Жак Вильнёв помог ему как следует завестись, доставив ему неприятности. И это определённо воодушевило Даниэля. Он доминировал над машиной в тот уикенд: он схватил её за шиворот и организовал очень сильный гоночный уикенд.

Поэтому я посоветовал звонить Жаку на каждом Гран-при до конца года, потому что всё, что он сказал, определённо сработало», — приводит слова Хорнера издание PlanetF1.

Напомним, после Гран-при Сингапура Риккардо был заменён на резервного гонщика из Новой Зеландии — Лиама Лоусона.

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