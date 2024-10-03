Стала известна прибыль «Ред Булл» после чемпионского сезона в 2023 году

Австрийский бренд энергетических напитков «Ред Булл» сообщил о доходе своей команды Формулы-1 в размере £ 307 млн, или же $ 402,9 млн, за 2023 финансовый год, что на £ 30 млн больше, чем в 2022 году.

Однако общая прибыль (то есть совокупная сумма доходов, оставшаяся после вычета всех затрат и расходов компании) «Ред Булл» упала до £ 1,2 млн с £ 2 млн, при этом в отчёте отмечается: «Увеличение базы затрат в первую очередь обусловлено выплатами, основанными на успехе, что отражает результативность команды на графике в 2023 году».

В 2023 году «Ред Булл» провёл один из самых успешных сезонов среди всех команд в истории Формулы-1: Макс Ферстаппен выиграл 19 из 22 проведённых Гран-при, установив рекорд по очкам и победам за один сезон.