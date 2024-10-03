«Им только предстоит принять решение». Алонсо — о втором пилоте в «Кик-Заубере»

43-летний испанский двукратный чемпион Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», прокомментировал второе место в команде «Кик-Заубер» на 2025 год, высказавшись о бразильском юниоре Габриэле Бортолето, которого представляет компания А14, принадлежащая Алонсо.

«Кик-Зауберу» только предстоит принять решение по поводу второго пилота на 2025 год. Габриэл действительно очень перспективен для всех. У Бортолето с другими командами в Формуле-1 проблем нет. Всё можно отрегулировать», — приводит слова Алонсо издание Nextgen-Auto.

Бортолето является членом молодёжной академии «Макларена». На данный момент выступает в Формуле-2 за команду «Трайдент» и является лидером личного зачёта пилотов, имея на своём счету 169,5 очка.

Ранее немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг, который с 2025 года станет представителем «Кик-Заубера», рассказал о том, чем гордится в своей карьере пилота.