Марко оценил перспективы возвращения Феттеля в Формулу-1 в составе «Кик-Заубера»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил перспективы возвращения в Формулу-1 четырёхкратного чемпиона из Германии Себастьяна Феттеля в составе коллектива «Кик-Заубер».

«Феттель слишком долго был вне спорта, а сейчас слишком много быстрых молодых пилотов. Некоторое время я с ним не общался. Он находится в районе, где нет мобильных телефонов, куда не летают самолёты, где-то в Северной Европе. Я мало что слышал о нём последние три месяца», — приводит слова Марко издание Nextgen-Auto.

Ранее испанский автогонщик Фернандо Алонсо высказался по поводу места в команде «Кик-Заубер», вспомнив подопечного своей компании А14 Габриэла Бортолето.