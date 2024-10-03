Комацу рассказал, как в команде изменили пилотирование Хюлькенберга для лучших результатов

Руководитель американского коллектива «Хаас» Аяо Комацу рассказал, что после успешных квалификаций немецкого пилота Нико Хюлькенберга и провалов в гонке в сезоне-2023 коллектив постарался исправить работу с шинами во время предсезонных тестов со стороны гонщика для улучшения результатов.

«Просто вся команда работает вместе, начиная с предсезонных тестов, вовлекая гонщиков в наш центр, чтобы понять, как Нико нужно управлять шинами. Да, наша машина стала лучше, поэтому ею легче управлять. Но и с его стороны, я думаю, понимание намного лучше. Управление шинами никогда не было сильной стороной Хюлькенберга. В «Рено» он также сталкивался с проблемами в этом аспекте.

А поскольку мы были сосредоточены на этом с самого первого дня, я думаю, Нико знает и чувствует, сколько времени было потрачено на изменение управлением шинами и что это имеет, возможно, ключевое значение. Так что теперь Нико успешен не только в квалификациях, но и в полноценных долгих гонках», — приводит слова Комацу издание Motorsport.

Во время предсезонных тестов в «Хаасе» пилоты провели 15 длинных отрезков в первые два дня, ни разу не выехав на шинах «софт».