Марко не понимает политику «Кик-Заубера» в отношении Мика Шумахера и Валттери Боттаса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил своё непонимание политики команды Формулы-1 «Кик-Заубер» в отношении второго пилота на 2025 год, обсудив возможное продление коллективом контракта с Валттери Боттасом.

«Я думаю, что машина «Ауди» в следующий сезон точно не станет победителем. Это означает, что не будет никакого давления ни на команду, ни на её пилота. Это было бы хорошей возможностью провести сравнение с Нико Хюлькенбергом. Если производительность пилота неудовлетворительная, то вы всегда сможете заменить его до 2026 года.

Если ситуация действительно такова, что Валттери Боттас получает шанс на следующий год, то для меня всё это ещё более непонятно. Я думаю, что история Формулы-1 действительно закончится для [Мика] Шумахера, если он не получит место в «Ауди». Тогда ему придётся сконцентрироваться на гонках на выносливость в WEC, где он раньше был очень успешен. Если он хочет остаться в автоспорте, он должен найти то, что ему нравится, но где у него также есть шанс на победу», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее Фернандо Алонсо высказался по поводу места второго пилота в «Кик-Заубере».