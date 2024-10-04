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«Нам пора бросить вызов большим парням». Руководитель «РБ» — о новом заводе команды

«Нам пора бросить вызов большим парням». Руководитель «РБ» — о новом заводе команды
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Руководитель команды Формулы-1 «РБ» Лоран Мекис рассказал, что переезд на новую базу в английском городе Милтон-Кинс, в котором также располагается завод «Ред Булл», и работа на новом оборудовании позволит коллективу бросить вызов сильнейшим командам «Королевских гонок».

«Теперь наш завод в Бистере просто недостаточно хорош. Мы строим в Милтон-Кинсе что-то невероятного уровня для наших людей. Конечно, это будет способствовать улучшению условий работы и повышению привлекательности на рынке труда для решения новых и высших задач.

У нас хорошая штаб-квартира в Фаэнце. У нас была неоптимальная штаб-квартира в Бистере, а теперь у нас отличная штаб-квартира в Милтон-Кинсе. Так что да, на этом пути нам абсолютно необходимо бросать вызов большим парням», — приводит слова Мекиса издание Motorsport Week.

Ранее издание The Race составило рейтинг громких увольнений в системе «Ред Булл».

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