«Баку показал, как мы работаем». Пиастри — о командной тактике «Макларена»

23-летний австралийский пилот Формулы-1, представляющий «Макларен», Оскар Пиастри прокомментировал командную тактику внутри коллектива, вспомнив свою победу на Гран-при Азербайджана, когда его напарник Ландо Норрис задержал гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.

«Баку показал, как мы работаем в «Макларене». Если бы Ландо не остановил Переса после первого пит-стопа, я, возможно, не выиграл бы эту гонку. Так что он внёс свой вклад в победу», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

На данный момент «Макларен» возглавляет Кубок конструкторов, а их пилот Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте, уступая 52 очка Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

Ранее Оскар предупредил Норриса, что его помощь не является безвозмездной.