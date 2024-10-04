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«Баку показал, как мы работаем». Пиастри — о командной тактике «Макларена»

«Баку показал, как мы работаем». Пиастри — о командной тактике «Макларена»
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23-летний австралийский пилот Формулы-1, представляющий «Макларен», Оскар Пиастри прокомментировал командную тактику внутри коллектива, вспомнив свою победу на Гран-при Азербайджана, когда его напарник Ландо Норрис задержал гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.

«Баку показал, как мы работаем в «Макларене». Если бы Ландо не остановил Переса после первого пит-стопа, я, возможно, не выиграл бы эту гонку. Так что он внёс свой вклад в победу», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

На данный момент «Макларен» возглавляет Кубок конструкторов, а их пилот Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте, уступая 52 очка Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

Ранее Оскар предупредил Норриса, что его помощь не является безвозмездной.

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