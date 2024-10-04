Глава «Трасса Америк» рассказал, как Ферстаппен помог в продаже билетов на Гран-при США

Руководитель гоночного трека «Трасса Америк», который примет Гран-при США в середине октября, Бобби Эпштейн заявил, что после того, как пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен перестал выигрывать гонки, продажи билетов на гонку возросли.

«Я думаю, что мы находимся в хорошей форме перед этим Гран-при, хотя путь сюда в этом году с точки зрения болельщиков был немного другим. Продажи наших билетов резко возросли, когда Макс перестал выигрывать, а пилоты стали более конкурентоспособными.

Я очень благодарен нашим фанатам и публике за то, что они действительно настроены болеть и наслаждаться гонками. Они образованы и внимательны. Приятно видеть, как сезон складывается таким, какой он есть», — приводит слова Эпштейна издание Racingnews365.

Гран-при США пройдёт с 18 по 20 октября и будет включать в себя также проведение спринт-гонки.