«Это сводит меня с ума». Клэр Уильямс — о Лоуренсе Стролле и кризисе в сезоне-2017/2018

47-летняя Клэр Уильямс, являющаяся бывшим директором команды Формулы-1 «Уильямс» и дочерью легенды автоспорта сэра Фрэнка Уильямса, рассказала о кризисе в концовке своей работы в коллективе и о том, что Лоуренс Стролл, являвшийся важной частью «Уильямса» в сезоне-2017/2018, не помог исправить ситуацию.

«Это сводит меня с ума, потому что Лоуренс был с нами тогда. У нас просто закончились деньги, если не придавать этому слишком большого значения. Думаю, что примерно в начале второго квартала 2017 года мы начали чувствовать, что другие команды действительно догоняют нас.

Мы видели, сколько тратили другие команды, особенно топовые коллективы и из средней части зачёта. Затраты всё росли, и когда настал момент производить болид 2018 года, то у нас просто не оказалось денег. И тут всё пошло плохо. Затем в конце 2019 года у нас возникли проблемы с нашим титульным партнёром и платежами. И затем мы просто старались найти возможность, чтобы нам не выключили на базе свет», — приводит слова Клэр издание PlanetF1.

Клэр Уильямс состоит в браке с Марком Харрисом, который является менеджером канадского пилота Лэнса Стролла.

В августе 2018 года Лоуренс Стролл возглавил консорциум инвесторов по покупке активов команды Формулы-1 «Форс Индия».