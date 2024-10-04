«У ФИА должны быть дела поважнее». Леклер — о борьбе с нецензурными выражениями

26-летний монегаск из команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал борьбу Международной федерации автоспорта (ФИА) и её президента Мохаммеда бен Сулайема с нецензурной лексикой гонщиков во время гонок и пресс-конференций.

«Я думаю, что на данный момент у ФИА должны быть дела поважнее. В конце концов, мы взрослые люди, и мы один из немногих видов спорта, где зрители слышат речь гонщика во время гонки. Я бы отдал должное ФИА и попросил их, возможно, убрать некоторые из наших плохих слов и не транслировать их так часто. Это довольно легко сделать.

Для нас контролировать свои слова, когда вы едете на машине со скоростью 300 км/ч между стенами по уличной трассе, довольно сложно. В конце концов, мы люди, поэтому я пока не считаю это приоритетным направлением», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

Напомним, ситуация началась со слов бен Сулайема, сравнившего Формулу-1 и рэп. На Гран-при Сингапура Макс Ферстаппен получил наказание в виде общественных работ за матерное ругательство в адрес своего болида.