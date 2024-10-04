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Марко назвал одну из причин неверного развития болида

Марко назвал одну из причин неверного развития болида
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что отсутствие между реальностью и симуляцией вело команду в неправильную сторону развития и обновления болида.

«Производительность необходимо демонстрировать на трассе, а не только на симуляции. В прошлом отсутствие соответствия между симуляцией и реальностью было одной из причин, из-за которой мы двигались совершенно в неправильном направлении», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее Хельмут Марко назвал два ключевых фактора, которые могут помочь коллективу и Максу Ферстаппену в победе в Кубке конструкторов и в личном зачёте.

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