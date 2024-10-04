Марк Маркес недоволен вторым результатом в пятничной тренировке MotoGP

31-летний испанский мотогонщик команды «Дукати» из серии MotoGP Марк Маркес оказался недоволен вторым результатом в тренировке на Гран-при Японии, проходящем в посёлке Мотэги.

«Сегодня был странный день, прежде всего из-за погоды. А с другой стороны, днём ​​у нас была очень странная практика. Не могу вдаваться в детали, но мы столкнулись с разными мелкими проблемами, из-за которых не смогли нормально работать. Мы ничего не понимаем в шинах, но, к счастью, в момент, когда нужно было думать о времени на круге, я чувствовал себя хорошо и смог быть быстрым. Но теперь мне нужно найти эту успешную последовательность и запомнить», — приводит слова Марка издание Crash.net.

Марк и Алекс Маркесы, представляющие «Дукати», попали в топ-8 лучших результатов практики. Марк показал второе время, а Алекс — восьмое.

Ранее Марк раскритиковал маршалов Гран-при Индонезии за испорченный байк.