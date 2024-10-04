Новый спорткар Caterham получит электромоторы Yamaha

Компания Caterham объявила, что поставщиком двигателей для её нового спорткара Project V станет японская марка Yamaha. Электрическое купе, по замыслу авторов, сохранит традиционную ДНК автомобилей Caterham и будет лёгким и простым в управлении, отмечают в Caterham.

Caterham Project V был анонсирован в июне 2023 года. Дизайн машины разрабатывал француз Энтони Джаннарелли, который стал шеф-дизайнером Caterham в 2022-м. Прототип автомобиля разрабатывается Tokyo R&D — он должен быть завершён к середине 2025 года.

Отметим, что ранее Yamaha объявила об участии в электрическом первенстве Формула-Е, где станет поставщиком силовых установок для команды Lola. Её пилотами в новом сезоне Формулы-Е станут Лукас ди Грасси и Зейн Мэлоуни.