«Только если я хочу перемен». Вольф — о «флирте» с Ферстаппеном

Руководитель немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф заявил, что перестал вести какие-либо разговоры о переходе в стан своего коллектива с трёхкратным чемпионом из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Мы сидим сложа руки, кажется, я уже высказывал это раньше, и у нас есть аналогичная точка зрения со стороны Макса. Вы должны доверять своим гонщикам или своей команде. Чтобы добиться успеха, вам необходимо оказать своим людям максимальную поддержку. И только если дела пойдут совсем не так, вы рассмотрите другие возможности.

Для меня это всё равно что флиртовать на улице с девушкой, пока вы налаживаете свои отношения с другим человеком. Это не работает, я не флиртую на улице. Только если хочу перемен или рассматриваю такую возможность, то буду искать разговора. То же самое и со стороны Ферстаппена. Я думаю, в этом наши ценности совпадают», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Во время Гран-при Италии было объявлено, что вторым пилотом команды станет юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который присоединится к Джорджу Расселлу в 2025 году.

Ранее Вольф рассказал, планировали ли в коллективе подписать контракт с Эдрианом Ньюи.