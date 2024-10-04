«Комфортнее защищать лидерство». Хилл — о борьбе между Ферстаппеном и Норрисом за титул

Легендарный автогонщик, чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл высказался про борьбу между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и представителем «Макларена» Ландо Норрисом за титул чемпиона в сезоне-2024.

«Я думаю, что лучше иметь преимущество и защищать его. Да, вам нечего терять, если вы преследуете кого-то, но в то же время вы отстаёте от лидера. Так что всегда лучше находиться в лидирующей позиции и иметь эти ключевые очки. В автоспорте есть напряжение. Вы не можете этого избежать. Так что вы должны обладать способностью справляться с напряжением, справляться с давлением, но я уверен, что лучше буду иметь лидерство, чем пытаться его получить.

Максу есть что терять. Для меня в 1996 году произошло то же самое, потому что к концу сезона разрыв сократился, и это может быть тревожное время. Это гораздо сложнее. В какой-то момент вы думаете: «Мы побеждаем, мы победим». И, конечно же, это золотое правило во всех видах спорта – не забегать вперёд. На самом деле это значит держать мысли в настоящем и не перебарщивать с самоуверенностью, чтобы всегда сохранять одно и то же стремление к победе и борьбе, пока не увидишь клетчатый флаг», — приводит слова Деймона издание GPblog.

На данный момент Ферстаппен опережает Норриса на 52 очка в личном зачёте.