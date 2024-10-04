Хэмилтон выразил обеспокоенность будущим автоспорта и молодых пилотов

Семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон выразил обеспокоенность высокими расходами на занятие автогонками для юных пилотов, что в будущем может только негативно сказаться на автоспорте.

«Это просто безумно дорого. Не знаю, сколько это конкретно стоит сегодня, но я слышал, что это в два, три, четыре раза больше, чем было, когда я начинал свой путь в автоспорте. Если бы меня не подписали в «Мерседесе» и «Макларене», то меня бы не было здесь сегодня. Поэтому это определённо вызывает беспокойство, что расходы продолжают расти.

Ребята должны продолжать учиться в школе и получать образование. Вероятно, более 99% гонщиков не попадают в Формулу-1, может быть, цифра не попавших ещё больше. Было бы здорово, чтобы у них была возможность чем-то заняться. Но я думаю, что сейчас в автоспорте настолько конкурентоспособные ребята, что дети вообще не ходят в школу и просто тренируются, тренируются и тренируются, чтобы найти свою возможность. Я не думаю, что это пойдёт на пользу будущему», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.