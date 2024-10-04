Майкл Джордан купил уникальный 1927-сильный спорткар Pininfarina

Компания Automobili Pininfarina раскрыла имя владельца уникального электрического спорткара Pininfarina Battista Targamerica — им оказался легендарный баскетболист Майкл Джордан.

Pininfarina Battista Targamerica Фото: Automobili Pininfarina

Автомобиль был представлен в августе на мероприятии The Quail, проходившем в рамках Автомобильной недели в Монтерее. Battista Targamerica — первый вариант Pininfarina Battista с открытым верхом. Для создания этой машины инженеры переработали кузов, вдохновляясь Ferrari Testarossa Spider, которую в Pininfarina построили в 1986 году для Джанни Аньелли к 20-летию его работы на посту главы FIAT.

Pininfarina Battista Targamerica Фото: Automobili Pininfarina

Гиперкар Pininfarina Battista был представлен в 2019 году в Женеве. Силовая установка состоит из четырёх электромоторов суммарной отдачей 1417 кВт (1927 л. с.). Battista, таким образом, считается самым мощным итальянским дорожным автомобилем. До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 1,89 секунды, а его максимальная скорость — 358,03 км/ч.

Салон Pininfarina Battista Targamerica Фото: Automobili Pininfarina

Отметим, что ранее в Pininfarina представили другую эксклюзивную версию Battista — Battista VIN020, созданную в честь города, в котором основана компание. Кроме того, в мае дебютировала особая линейка спорткаров, созданная Pininfarina совместно со студией Warner Bros. и посвящённая Бэтмену.