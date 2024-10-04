Анонимный инженер «Рено» объяснил, с чем связан отказ от разработки собственного двигателя

Анонимный инженер «Рено» объяснил в интервью порталу Eurosport.fr, с чем связан отказ компании от разработки собственного двигателя для Формулы-1 к 2026 году.

По словам инженера, отказ от создания собственной силовой установки обусловлен проблемами, которые возникли в 2014 году при переходе на турбо-V6. Изначально двигатель был недоработан и заморозка проекта в 2022 году также оказала серьёзное влияние на дальнейшую работу. Реальная проблема крылась в коробке передач, ответственность за разработку которой несли в Энстоуне, Великобритания, а не в отставании в десять лошадиных сил.

Генеральный директор «Рено» Лука де Мео настаивает на том, что вся проблема заключена именно в двигателе. Поэтому он готов закупать их у «Мерседеса». Однако инженер считает, что это не решит проблему. Также по его информации решение о закрытии программы было принято исходя из финансовых обстоятельств, а Флавио Бриаторе, являющийся советником де Мео, не посещал завод для установления диалога с рабочими.

Инженер настаивает на том, что не было никаких причин сомневаться в успешности и эффективности двигателя, который разрабатывался к 2026 году.