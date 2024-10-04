Гендиректор «Рено»: фанаты Ф-1 изменились. Люди болеют за пилота, а не за двигатель

Генеральный директор «Рено» Лука де Мео считает, что сейчас фанаты Формулы-1 болеют исключительно за пилота команды, не обращая внимания на то, какой двигатель используют команды.

«Фанаты, помимо настоящих энтузиастов, и спонсоры поддерживают команду, а не двигатель. Партнёры ведут бизнес с «Маклареном», а не с двигателем «Мерседеса» под капотом. Аудитория Ф-1 изменилась. Теперь её частью стали дети и женщины. И у них другой взгляд на спорт. Теперь болеют за пилота, цвет и марку, а не за двигатель.

Мы находимся в тупике с нашими текущими проектами. Маркетинговая отдача исчезла, хотя её невозможно оценить в денежном плане. Это очень эмоциональная тема. Данное решение [об отказе от разработки двигателей] было принято не за один день, а в результате многомесячных наблюдений.

Как менеджеру мне надо добиться успеха, поэтому я должен думать о будущем компании и проекта в Ф-1. И сейчас мы абсолютно незаметны. Если так будет продолжаться ещё два года, то наш проект потерпит полную неудачу. Мы находимся на спаде уже три сезона», — приводит слова де Мео портал Racingnews365.