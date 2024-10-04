Оскар Пиастри прокомментировал сравнение с четырёхкратным чемпионом мира

Пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри дал комментарий по поводу его сравнения с четырёхкратным чемпионом мира Аленом Простом.

«Это сравнение было для меня большой честью, потому что Ален Прост — легендарный чемпион в нашем спорте. Да, я не могу полностью нарисовать у себя в голове картину этого человека, потому что, когда он выступал на самом высочайшем уровне, я ещё даже не родился, но я очень много читал о нём и слышал. Знаю, что он обладал плавным стилем и действовал очень расчётливо. Именно эти качества я вижу и в себе.

Мне несколько раз доводилось общаться с ним, когда ещё был в команде «Альпин», и он делился со мной очень ценными советами. Было очень интересно с ним пообщаться», — приводит слова Пиастри Auto motor und sport.