Джеймс Ваулз: когда мы одолеем «Феррари», Карлос предпочтёт остаться в нашей команде

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз считает, что его команда вскоре одолеет «Феррари» и Карлос Сайнс останется в его команде.

«Был ли я удивлён тем, что Карлос сказал, что он может вновь выступать за «Феррари»? Нет. Я бы сказал так же. Однако когда мы одолеем «Феррари», то, мне кажется, что он предпочтёт остаться в нашей команде. Карлос унаследовал умение не только быстро водить машину, но и вести команду вперёд.

В нашем текущем положении нам нужны лидеры, которые понимают, что значит превосходство «Феррари» и «Макларена», и могут привнести это в наш коллектив, чтобы двигаться вперёд. При нынешних темпах [развития] у нас в принципе всё хорошо, но нам следует добиваться больших успехов», — приводит слова Ваулза издание The Independent.