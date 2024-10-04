Tesla Cybertruck отзывают в пятый раз за год. Теперь проблемы с камерой заднего вида

Компания Tesla по требованию Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) отзывает 27 185 электропикапов Cybertruck из-за проблем с камерой заднего вида, сообщает CarScoops.

Из-за дефекта дисплей, на который выводится изображение с камеры, остаётся пустым в течение 6-8 секунд после начала движения задним ходом. Несмотря на то что в отчёте NHTSA сказано, что это не мешает водителю воспользоваться зеркалом заднего вида, в управлении потребовали решить проблему, чтобы задержка составляла не более требуемых стандартами двух секунд.

Это уже пятый отзыв электропикапов Tesla Cybertruck за год. Ранее машины отзывали из-за проблем с накладкой педали газа, неработающих дворников и отваливающейся обшивки багажника. Кроме того, владельцы автомобиля жаловались на ржавчину кузовных деталей, хотя машина, по словам создателей, сделана из нержавеющей стали.