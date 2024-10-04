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Никита Мазепин примет участие в финальном этапе гонок на выносливость REC

Никита Мазепин примет участие в финальном этапе гонок на выносливость REC
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Российский автогонщик, бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин примет участие в финальном этапе REC – Гран-при Спортс'', который состоится 5 октября. Об этом сообщает телеграм-канал First Place.

Он выступит в составе экипажа №55 команды Kamenskiy Racing, в который также входят Дмитрий Гомельков и Всеволод Прахов, на машине Audi RS3 LMS.

Напомним, в Формуле-1 Никита выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала соглашение с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».

Ранее стало известно, что Швейцария исключила Никиту Мазепина из санкционных списков.

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