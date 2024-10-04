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Оскар Пиастри: чувствую, что прогрессирую, но я ещё сыроват

Оскар Пиастри: чувствую, что прогрессирую, но я ещё сыроват
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Пилот британского гоночного коллектива «Макларен» Оскар Пиастри считает, что он пока не достиг своей пиковой формы и может совершенствоваться.

«У меня по-прежнему есть возможности для совершенствования. В этом году я также столкнулся с трудностями в квалификациях. Мне надо стать лучше в ней. Но я также доволен элементами, которые показал в Баку — обгоном и управлением давления. Для успешного завершения сезона будет важно поработать над недостатками, которые у меня были в прошлом году на предстоящих трассах. Мне необходимо улучшить некоторые аспекты в каждой области, поскольку я чувствую, что прогрессирую в своей карьере. Однако я ещё сыроват», — приводит слова Оскара портал Racingnews365.

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