Оскар Пиастри: чувствую, что прогрессирую, но я ещё сыроват

Пилот британского гоночного коллектива «Макларен» Оскар Пиастри считает, что он пока не достиг своей пиковой формы и может совершенствоваться.

«У меня по-прежнему есть возможности для совершенствования. В этом году я также столкнулся с трудностями в квалификациях. Мне надо стать лучше в ней. Но я также доволен элементами, которые показал в Баку — обгоном и управлением давления. Для успешного завершения сезона будет важно поработать над недостатками, которые у меня были в прошлом году на предстоящих трассах. Мне необходимо улучшить некоторые аспекты в каждой области, поскольку я чувствую, что прогрессирую в своей карьере. Однако я ещё сыроват», — приводит слова Оскара портал Racingnews365.