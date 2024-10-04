Берман мог не выступить за «Феррари» из-за проблем его менеджера со связью

Пилот «Хааса» Оливер Берман рассказал забавную историю о том, как чуть не остался без выступления за «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии после аппендицита у Карлоса Сайнса.

«Задолго до первой тренировки [в Джидде] я просто поехал туда, чтобы пообщаться с ребятами и посмотреть, как всё пройдёт. После того, как Карлос выступил на первой и второй тренировке, а я завоевал поул в Ф-2, то подумал: «Ладно, это будет обычный уик-энд, надо возвращаться к работе в Ф-2». Даже на следующий день, в пятницу утром, я готовился просто стартовать десятым в спринте, поскольку стартовая решётка обратная. Я завтракал, когда раздался звонок. Как только на экране появилось имя Фредерика Вассёра, то понял, что сейчас будет сказано.

Сначала позвонили моему менеджеру, но он забыл пополнить баланс минут на мобильном! К счастью, у меня такой проблемы не было. Вот так я чуть не пропустил гонку, потому что у менеджера возникли проблемы с телефоном.

Итак, Фредерик сказал мне, что я буду выступать за «Феррари» в этот уик-энд. Он видимо понял, что я начал нервничать и волноваться, поэтому сказал: «Олли, успокойся. Всё будет хорошо». А я ответил: «Буду на трассе через 10 минут, Фред». А мой отель располагался в получасе езды от трассы. Но я не хотел пропускать это. Мне хотелось попасть и убедиться, что я могу выступать [в Ф-1]. Эти три часа с момента звонка Фреда и до того, как сел за руль болида на третьей тренировки, пролетели так (щёлкает пальцами)», — приводит слова Бермана портал Planetf1.