В Bugatti показали шасси своего первого гибридного гиперкара Tourbillon

В новом эпизоде документального сериала A New Era («Новая эпоха» — англ.) инженеры компании Bugatti рассказали о некоторых особенностях нового гиперкара Tourbillon и показали, как устроено шасси новинки.

Права на видео принадлежат Bugatti. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Bugatti.

В четвёртом эпизоде главный инженер проекта Bugatti Tourbillon Пол Бёрнхэм рассказал, что платформа для нового автомобиля создавалась с нуля, а также привёл в пример несколько новаторских решений. Одно из них — подвеска, построенная на скелетообразной конструкции. Она, по словам Бёрнхэма, обладает меньшей массой по сравнению со стандартными системами.

Шасси Bugatti Tourbillon Фото: Bugatti

Бёрнхэм также рассказал об аэродинамике автомобиля, а среди главных вызовов инженеров выделил компоновку двигателя. Tourbillon — первый автомобиль Bugatti с новым 8,35-литровым Cosworth V16, который пришёл на смену легендарному W16 с четырьмя турбинами. Новый двигатель оказался на 29 миллиметров длиннее предыдущего, однако инженеры расположили его максимально близко к креслу водителя, благодаря чему сохранили компактные пропорции.

Bugatti Tourbillon Фото: Bugatti

Tourbillon — первый гибрид Bugatti — был представлен 20 июня 2024 года. Суммарная мощность силовой установки гиперкара составляет 1324 кВт (1800 л. с.). До 100 км/ч Tourbillon разгоняется за две секунды, а его максимальная скорость — 445 км/ч. В общей сложности будет выпущено 250 экземпляров автомобиля стоимостью от € 3,8 млн ($ 4,1 млн).

Напомним, в конце мая этого года в Bugatti отчитались о последнем выпущенном Chiron.