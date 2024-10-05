Кевин Магнуссен раскритиковал систему штрафных баллов

Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен, который по итогам Гран-при Италии получил два штрафных балла и заработал автоматическую дисквалификацию на Гран-при Азербайджана, настаивает на том, что необходимо пересмотреть систему штрафных санкций.

«Эта система мне кажется очень недоработанной и странной. Я считаю, что лучше дисквалифицировать за какие-то серьёзные нарушения, за опасный пилотаж или какой-то грубый инцидент. Но вместо этого существует какая-то система накопления штрафных баллов. Это неправильная система, и её необходимо пересмотреть».

Напомним, на Гран-при Азербайджана вместо Магнуссена выступал Оливер Берман.