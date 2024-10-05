Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кевин Магнуссен раскритиковал систему штрафных баллов

Кевин Магнуссен раскритиковал систему штрафных баллов
Кевин Магнуссен
Комментарии

Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен, который по итогам Гран-при Италии получил два штрафных балла и заработал автоматическую дисквалификацию на Гран-при Азербайджана, настаивает на том, что необходимо пересмотреть систему штрафных санкций.

«Эта система мне кажется очень недоработанной и странной. Я считаю, что лучше дисквалифицировать за какие-то серьёзные нарушения, за опасный пилотаж или какой-то грубый инцидент. Но вместо этого существует какая-то система накопления штрафных баллов. Это неправильная система, и её необходимо пересмотреть».

Напомним, на Гран-при Азербайджана вместо Магнуссена выступал Оливер Берман.

Материалы по теме
Оскар Пиастри прокомментировал сравнение с четырёхкратным чемпионом мира
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android