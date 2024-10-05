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Ferrari Анджелины Джоли выставлена на аукцион

Ferrari Анджелины Джоли выставлена на аукцион
Ferrari 250 GT в кузове Pinin Farina
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На торги аукционного дома Christie’s выставлено купе Ferrari 250 GT 1958 года выпуска в кузове от Pinin Farina, которое принадлежит знаменитой актрисе Анджелине Джоли. Автомобиль будет представлен среди других лотов аукциона The Exceptional Sale в Париже 20 ноября. Ожидаемая стоимость лота, по данным CarScoops, составляет $ 660-880 тыс.

Салон Ferrari 250 GT

Салон Ferrari 250 GT

Фото: christies.com

Ferrari 250 GT в кузове Pinin Farina было представлено в 1958 году на Парижском автосалоне. В общей сложности таких Ferrari выпущено 353 штуки — и выставленный на продажу был построен 11-м. Под капотом у автомобиля 3-литровый двигатель Colombo V12 и 5-ступенчатая механическая трансмиссия.

Напомним также, что 9 октября в рамках аукциона H&H Classics на торги будет выставлен редкий Jaguar Mark X 1967 года, который Мадонна приобрела для своего сына Рокко Ричи. Считается, что до сегодняшнего дня сохранилось лишь несколько таких машин.

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