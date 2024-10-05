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Дебютант Акоста выиграл квалификацию MotoGP ГП Японии, Баньяя — 2-й, Мартин — 11-й

Дебютант Акоста выиграл квалификацию MotoGP ГП Японии, Баньяя — 2-й, Мартин — 11-й
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Сегодня, 5 октября, во время этапа MotoGP на Гран-при Японии прошла квалификация, победу в которой одержал молодой испанский мотогонщик из команды «КТМ» Педро Акоста. Второй результат показал действующий чемпион из «Дукати» — итальянец Франческо Баньяя. Третьим квалифицировался испанец Маверик Виньялес из «Априлии».

Лидер сезона-2024 Хорхе Мартин показал 11-й результат в квалификации.

Гран-при Японии. Квалификация:

1. Педро Акоста («КТМ») 1:43.018.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0.246.
3. Маверик Виньялес («Априлья») +0.423.
4. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.521.
5. Брэд Биндер («КТМ») +0.643.
6. Франко Морбиделли («Дукати» )+0.810.
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.980.
8. Марко Бедзекки («Дукати») +1.055.
9. Марк Маркес («Дукати») +1.118.
10. Алекс Маркес («Дукати») +1.245.
11. Хорхе Мартин («Дукати») +1.285.

MotoGP 2024. Этап 16, Мотэги, Япония
Гран-при Японии. Квалификация 2
05 октября 2024, суббота. 05:15 МСК
Окончено
1
Педро Акоста
KTM
1:43.018
2
Франческо Баньяя
Ducati
+0.246
3
Маверик Виньялес
Aprilia
+0.423
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