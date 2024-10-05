Дебютант Акоста выиграл квалификацию MotoGP ГП Японии, Баньяя — 2-й, Мартин — 11-й

Сегодня, 5 октября, во время этапа MotoGP на Гран-при Японии прошла квалификация, победу в которой одержал молодой испанский мотогонщик из команды «КТМ» Педро Акоста. Второй результат показал действующий чемпион из «Дукати» — итальянец Франческо Баньяя. Третьим квалифицировался испанец Маверик Виньялес из «Априлии».

Лидер сезона-2024 Хорхе Мартин показал 11-й результат в квалификации.

Гран-при Японии. Квалификация:

1. Педро Акоста («КТМ») 1:43.018.

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0.246.

3. Маверик Виньялес («Априлья») +0.423.

4. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.521.

5. Брэд Биндер («КТМ») +0.643.

6. Франко Морбиделли («Дукати» )+0.810.

7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.980.

8. Марко Бедзекки («Дукати») +1.055.

9. Марк Маркес («Дукати») +1.118.

10. Алекс Маркес («Дукати») +1.245.

11. Хорхе Мартин («Дукати») +1.285.