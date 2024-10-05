Баньяя выиграл спринт MotoGP в Японии, Бастьянини — 2-й, Марк Маркес — 3-й

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В Мотэги (Япония) завершилась спринтерская гонка 16-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал действующий чемпион итальянец Франческо Баньяя.

MotoGP. Гран-при Японии. Спринт:

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 12 кругов.

2. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.181.

3. Марк Маркес («Дукати») +0.349.

4. Хорхе Мартин («Дукати») +2.498.

5. Франко Морбиделли («Дукати») +4.326.

6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +4.446.

7. Алекс Маркес («Дукати») +11.444.

8. Джек Миллер («КТМ») +11.875.

9. Маверик Виньялес («Априлия») +11.947.

10. Марко Бедзекки («Дукати») +12.299.