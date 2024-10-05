Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Баньяя выиграл спринт MotoGP в Японии, Бастьянини — 2-й, Марк Маркес — 3-й

Баньяя выиграл спринт MotoGP в Японии, Бастьянини — 2-й, Марк Маркес — 3-й
Аудио-версия:
Комментарии

В Мотэги (Япония) завершилась спринтерская гонка 16-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал действующий чемпион итальянец Франческо Баньяя.

MotoGP. Гран-при Японии. Спринт:

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 12 кругов.
2. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.181.
3. Марк Маркес («Дукати») +0.349.
4. Хорхе Мартин («Дукати») +2.498.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +4.326.
6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +4.446.
7. Алекс Маркес («Дукати») +11.444.
8. Джек Миллер («КТМ») +11.875.
9. Маверик Виньялес («Априлия») +11.947.
10. Марко Бедзекки («Дукати») +12.299.

MotoGP 2024. Этап 16, Мотэги, Япония
Гран-при Японии. Спринт
05 октября 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
21:01.074
2
Энеа Бастьянини
Ducati
+0.181
3
Марк Маркес
Ducati
+0.349
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android