Масса отреагировал на наказание от ФИА для Ферстаппена в виде общественных работ

43-летний бразильский автогонщик и вице-чемпион 2008 года Формулы-1 Фелипе Масса прокомментировал политику ФИА в отношении нецензурной лексики пилотов, высказавшись в защиту трёхкратного чемпиона из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«В жизни и в спорте у вас есть предел того, что вы можете сказать, и так в любой ситуации. Но что случилось с Максом? Он не перешёл допустимый предел. Когда у тебя бывают перепалки, то вылетают какие-то плохие слова. Иногда это часть спорта. Это часть эмоционального состояния и давления всякий раз, когда что-то происходит в гонке.

В футболе ты грубо сделал подкат против другого игрока, и если дать ему микрофон в этот момент, то весь мир услышит далеко не самые лестные слова. Но то, что происходит в Формуле-1, это уже слишком. В автоспорте должна быть возможность допускать забавные вещи, даже сумасшедшие вещи, которые относятся к сражениям на трассе.

На самом деле вы не можете запретить пилотам высказываться. Поэтому было нехорошо, что случилось с Максом и этим наказанием в виде общественных работ», — приводит слова Массы издание Racingnews365.

Ранее бывший гонщик, являющийся стюардом ФИА, Джонни Херберт рассказал, как принималось решение по наказанию для Ферстаппена.